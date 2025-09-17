Renfe, transport oficial de la Setmana del Llibre en Català

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Rodalies i La Setmana del Llibre en Català han signat un acord de col·laboració per ser el transport oficial de la 43a edició de l'esdeveniment, del 19 al 28 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona, informa Renfe en un comunicat aquest dimecres.
La iniciativa té el doble objectiu de fomentar l'ús del transport públic per accedir a la fira i destaca el compromís compartit amb la cultura i la sostenibilitat.
El dissabte 27 de setembre a les 11 hores, la fira acollirà una sessió dedicada a la sostenibilitat a partir del llibre 'Canvi global. Crisi ecosocial i perspectives de futur' per abordar els reptes de l'actual model econòmic i social.