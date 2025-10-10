Renfe suma aquest dilluns set busos en hora punta entre la Garriga i Barcelona pel tall de l'R3

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha anunciat que a partir de dilluns sumarà set busos més al Pla alternatiu de transport per carretera entre la Garriga i Barcelona pel tall de l'R3, en un comunicat aquest divendres.
En concret, afegirà tres desplaçaments des de la Garriga a les 6.30, les 7.30 i les 8.30, i quatre més des de Barcelona a les 16.30, les 17.30, les 18.30 i les 19.30.
A partir de dilluns hi haurà un bus directe de la Garriga fins a Fabra i Puig cada mitja hora entre les 6 i les 9, i en el mateix interval en sentit contrari entre les 16 i les 20.
Renfe ha explicat que aquesta modificació "es duu a terme després dels primers dies de funcionament del Pla alternatiu de transport per millorar la mobilitat dels usuaris de Rodalies".
A més, durant aquesta setmana s'han aplicat millores en la senyalització i informació d'algunes estacions afectades pel tall.