Renfe substituirà els Avlo que circulen per la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona per AVE

Mantindrà "les mateixes freqüències, horaris i preus competitius"
BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Renfe substituirà a partir del proper 8 de setembre l'oferta dels Avlo que circulen a la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona per serveis d'AVE, "amb les mateixes freqüències, horaris i preus competitius".
Els clients que ja han adquirit bitllets d'Avlo per a dates posteriors al 7 de setembre seran reubicats en els nous serveis AVE i mantindran les mateixes condicions del seu viatge, segons ha informat aquest dijous l'operador en un comunicat.
En cas d'haver adquirit el complement de selecció de seient en aquests serveis Avlo, aquest es reintegrarà al viatger íntegrament i sense cost addicional.
ELS MOTIUS
L'operador ha explicat que aquesta "reorganització es produeix després de la decisió de la companyia de retirar els Avlo S106 d'aquest corredor".
També ha tingut en compte que el producte AVE s'adapta "millor a les característiques del trajecte i a les necessitats del perfil del viatger corporatiu, freqüent en aquest corredor".