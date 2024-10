Renfe situa la demanda de trens en el 79,7% després d'una setmana de servei alternatiu a Tarragona

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha afirmat que la demanda de trens s'ha mantingut en el 79,7% una setmana després de l'inici del pla alternatiu pel tall ferroviari a Tarragona arran de les obres del túnel de Roda de Berà (Tarragona).

El 37% dels usuaris ha utilitzat només el tren, fent ús de l'R13 i l'R15, l'R16 entre Tarragona i Tortosa o l'R14 entre La Plana-Picamoixons i Tarragona, ha indicat en un comunicat d'aquest dijous.

La resta d'usuaris, un 63%, ha utilitzat el servei alternatiu per autobús, i els serveis Avant han guanyat 400 viatgers diaris de mitjana: l'estació del Camp de Tarragona ha rebut 300 més i la de Tortosa, uns 100.

Per la seva banda, la companyia ha valorat que una reducció del 20% de la demanda de trens és "habitual en qualsevol modificació significativa del servei".

En total, s'han destinat 87 busos al servei per carretera per donar alternativa als passatgers entre les estacions de Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), on s'han realitzat unes 600 expedicions diàries a més d'entre altres enclavaments al sud del tall, amb 30.000 places, i hi ha hagut unes 150 persones informant als passatgers del funcionament del servei alternatiu.