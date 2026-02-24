Renfe serà el 'train transport partner' del Mobile World Congress 2026

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Renfe serà el 'train transport partner' de l'edició 2026 del Mobile World Congress (MWC), que se celebra del 2 al 5 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, informa l'empresa en un comunicat aquest dimarts.
Renfe oferirà 22.500 places diàries en els seus serveis d'alta velocitat per viatjar fins a Barcelona "amb l'objectiu de facilitar el desplaçament de milers d'assistents al congrés".
A més a més, oferirà un descompte del 15% en la compra de bitllets a les persones acreditades per al congrés.