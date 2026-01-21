Renfe Rodalies assegura que va informar "ràpidament" Adif dels advertiments dels maquinistes

David Oller - Europa Press
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
Renfe Rodalies va traslladar "ràpidament" a Adif els advertiments del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) sobre les conseqüències del temporal en la seguretat ferroviària abans del descarrilament a Gelida (Barcelona).
Així ho han assegurat a Europa Press fonts de Renfe Catalunya, en referència a la carta enviada per Semaf aquest dimecres al gerent de Recursos Humans de Rodalies de Catalunya en què advertia de la caiguda d'arbres a les vies.
En la missiva, a la qual el sindicat va assegurar no haver tingut resposta, segons van assegurar a Europa Press fonts pròximes als maquinistes, s'instava l'administrador de la infraestructura, Adif, a establir "amb caràcter immediat" un pla per mitigar els riscos que asseguren que pateixen des de fa anys i que permeti "operar la línia amb una seguretat que ara mateix no existeix".
"Efectivament, Recursos Humans de Renfe Rodalies va rebre la carta del sindicat de maquinistes Semaf i, ràpidament, es va traslladar a l'administrador d'infraestructures (Adif) perquè en tingués coneixement i actués davant les esmentades incidències", han explicat les fonts.
L'accident es va saldar amb la vida d'un maquinista en pràctiques i 37 persones van resultar ferides de diversa consideració després d'impactar contra un mur que es va desprendre sobre la via pel temporal.