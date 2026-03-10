Renfe restableix l'AVE directe entre Barcelona i Sevilla des d'aquest dilluns

Francisco J. Olmo - Europa Press
SEVILLA 10 març (EUROPA PRESS) -
Renfe ha restablert des d'aquest dilluns el servei directe d'Alta Velocitat AVE entre Barcelona i Sevilla, que torna a operar en tots dos sentits després de la interrupció.
La companyia ferroviària ha informat a través de les xarxes socials que el servei torna a estar operatiu des d'aquest dilluns i que es recupera així la connexió entre les dues ciutats.
"Des d'ahir, 9 de març, torna a estar operatiu el servei directe d'alta velocitat entre Barcelona i Sevilla, en tots dos sentits", ha assenyalat Renfe en un missatge difós a X.
Amb el restabliment d'aquesta connexió, els viatgers tornen a disposar d'un servei directe d'AVE entre les estacions de Sants de Barcelona i Sevilla Santa Justa, una de les rutes de llarga distància que connecta Catalunya amb Andalusia.
El servei estava tallat des de l'accident d'Adamuz (Còrdova), on el passat 18 de gener van morir 46 persones i hi va haver més de 120 ferits en el sinistre ferroviari.