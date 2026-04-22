Renfe reparteix punts de llibre entre els viatgers per celebrar Sant Jordi

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Renfe reparteix entre els viatgers punts de llibre dissenyats per la il·lustradora Carmen García Huerta i inspirats en els símbols de la rosa i el drac per celebrar la diada de Sant Jordi, informa en un comunicat.
A partir d'aquest dimecres els punts estaran disponibles a les sales del Club de Renfe a Catalunya i a l'estació d'Atocha, al Centre de Serveis de Renfe de l'estació de Sants, als punts de check-in d'alta velocitat d'aquesta mateixa estació i a les taquilles principals.
Renfe reafirma, amb aquesta iniciativa, el seu "compromís amb la cultura i amb la tradició catalana" de regalar llibres i roses en aquesta data assenyalada.