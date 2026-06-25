Renfe reforçarà la línia R1 amb 17.000 places addicionals per facilitar l'accés al Canet Rock

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
Renfe reforçarà el servei de la línia R1 de Rodalies amb 17.000 places addicionals el cap de setmana del 4 i 5 de juliol per facilitar l'accés al Festival Canet Rock, que se celebra a Canet de Mar (Barcelona).
L'oferta extraordinària facilitarà el desplaçament fins a Canet de Mar el dissabte 4 de juliol i la tornada a primera hora de diumenge, informa Renfe en un comunicat aquest dijous.
Els trens de l'R1 allargaran el recorregut d'algunes circulacions que habitualment comencen o acaben a Mataró fins a Canet de Mar, parant a Arenys de Mar, Caldes d'Estrac i Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).
Així, el dissabte 4 de juliol circularan dos trens especials per facilitar l'arribada dels assistents a Canet de Mar i diumenge al matí Renfe reforçarà el servei amb sis trens especials: cinc amb destinació L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i un fins a Maçanet-Massanes (Girona).
A més a més, Renfe desplegarà un dispositiu especial a les estacions format per personal d'informació i atenció al client, 30 vigilants de seguretat i personal tècnic, que treballaran tant dissabte com diumenge.