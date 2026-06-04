Renfe reforça el servei de l'R1 i l'R2 de Rodalies a l'estiu amb més trens i freqüències

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
Renfe ha anunciat que reforçarà el servei de les línies R1 i R2 de Rodalies a l'estiu amb més trens i més freqüències, en un comunicat aquest dijous.
A partir del cap de setmana vinent, l'R1 sumarà set trens més per sentit els caps de setmana i festius entre Barcelona i Calella (Barcelona).
Així, la freqüència serà de 10 minuts de 10 a 12 hores en direcció nord, i de 17.30 a 19.30 hores en direcció sud.
Per la seva banda, a partir del 13 de juny, incrementarà la freqüència de pas de l'R2 en 17 trens addicionals els caps de setmana i festius fins a Platja de Castelldefels (Barcelona).
En concret, de 9 a 13 hores s'afegeixen vuit trens més en direcció sud, i de 16 a 20 hores, nou trens més en direcció nord.