Renfe reforça el servei entre Barcelona i Tarragona amb 5.000 places pel Concurs de Castells

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe reforçarà el servei ferroviari entre Barcelona i Tarragona amb quatre trens especials (dos aquest dissabte i dos més diumenge) per la celebració del Concurs de Castells de Tarragona, amb un increment de 5.000 places en l'oferta habitual durant el cap de setmana.
Els serveis extraordinaris s'han programat a les franges horàries en les quals es produiran més desplaçaments del públic assistent a l'esdeveniment, que tindrà lloc a la plaça Tarraco Arena, informa Renfe aquest divendres en un comunicat.
Així, dissabte sortirà un tren especial de Barcelona Estació de França a les 13.11 i el servei de tornada serà des de Tarragona a les 21.30, mentre que diumenge el tren especial sortirà de Barcelona a les 6.40, amb tornada des de Tarragona a les 17.27.
A més a més, davant la previsió d'una elevada afluència de viatgers a les estacions del corredor Barcelona-Tarragona, Renfe reforçarà els dispositius d'atenció i informació al client amb un total de 92 persones, de les quals 38 prestaran servei específicament amb motiu del Concurs de Castells.
La companyia també disposarà de personal de vigilància i intervenció als quatre trens especials programats.