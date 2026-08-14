Renfe reforça l'R3 amb servei per carretera entre la Garriga (Barcelona) i Puigcerdà (Girona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha reforçat el servei de l'R3 de Rodalies amb la programació d'un dispositiu paral·lel per carretera entre les estacions de la Garriga (Barcelona) i Puigcerdà (Girona), amb l'objectiu de garantir la mobilitat dels viatgers enfront de les afectacions que ha patit la línia en els últims dies.
En concret, el pla de reforç inclou la circulació d'autobusos "per minimitzar l'impacte d'aquestes incidències sobre els viatgers i assegurar una alternativa de transport", ha informat Renfe en un comunicat aquest divendres.
Aquest dispositiu complementa les actuacions que s'estan duent a terme per restablir les condicions "òptimes" de circulació en la línia.
La companyia al·lega que les incidències registrades han estat provocades "principalment" per diversos robatoris de cable en diferents punts de la línia i per la caiguda d'un arbre sobre la via en la infraestructura durant els episodis de pluges intenses, situacions que han afectat a l'explotació habitual del servei ferroviari.
Rodalies recomana als viatgers planificar els seus desplaçaments amb antelació i consultar els horaris tant dels trens com dels serveis alternatius per carretera a través de les webs rodalies.gencat.cat i renfe.com.