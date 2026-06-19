Renfe reforça la freqüència i vigilància a Rodalies durant la revetlla de Sant Joan

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya entre la nit del 23 i la matinada del 24 de juny durant la revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments dels usuaris, i engegarà un dispositiu especial de seguretat amb 86 vigilants addicionals, informa aquest divendres en un comunicat.
Així, durant la nit del 23 al 24 de juny es reforçarà la capacitat habitual dels trens que connecten Barcelona especialment amb el litoral del Garraf i el Maresme, s'afegiran trens especials i es garantiran intervals mínims de 30 minuts durant tota la nit.
A la línia R2 sud (Sant Vicenç de Calders - Estació de França per Vilanova i la Geltrú) s'ha programat un tren dimarts que sortirà d'Estació de França a les 23.36 hores i pararà a totes les estacions fins a Vilanova i la Geltrú, i dimecres un altre que sortirà de Sant Vicenç de Calders a les 6.50 hores amb destinació Estació de França, mentre que a l'R1 (Maresme) s'han programat dos trens especials a les 23.09 i 23.57 hores direcció Mataró dimarts.