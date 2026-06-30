Renfe recuperarà dissabte el servei habitual de l'R11 i l'RG1

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
Renfe recuperarà dissabte vinent 4 de juliol el servei habitual de les línies R11 i RG1, després dels treballs que Adif està executant entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà (Girona), informa en un comunicat aquest dimarts.
Les obres de millora de la infraestructura han obligat a adaptar el servei des del maig, i la recuperació del servei permet restablir l'oferta.
Renfe ha explicat que les dues línies comptaran amb nous horaris "incorporant ajustos puntuals" perquè el servei sigui més eficient, fiable i adaptat a les necessitats de mobilitat dels viatgers.
En concret, la línia R11 recuperarà els horaris previs a les obres i "incorpora millores en el temps de viatge en tres serveis" entre Barcelona i Figueres (Girona).
La línia RG1 recuperarà el servei complet amb una reprogramació horària que permet tornar a comptar amb els dos últims trens, suprimits des del gener d'aquest any a causa del temporal Harry.