Renfe recupera aquest dijous l'alta velocitat entre Barcelona i Granada, i el 4 de maig fins a Màlaga

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Renfe recuperarà aquest dijous la circulació dels trens d'alta velocitat d'AVE entre Barcelona i Granada, i fins a Màlaga el 4 de maig, que estava interrompuda per les incidències causades pel temporal que va afectar el sud del país al febrer, informa en un comunicat la companyia, que ja ha posat a la venda els bitllets per a aquest servei.
La reobertura permetrà connectar Catalunya amb les dues ciutats sense necessitat de fer escala a Madrid.
A més, Renfe preveu activar el 4 de maig un segon tren diari entre Barcelona i Sevilla per sentit, que s'uneix al primer trajecte que va començar a circular al març.