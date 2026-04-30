Publicat 30/04/2026 10:57

Renfe recupera aquest dijous l'alta velocitat entre Barcelona i Granada, i el 4 de maig fins a Màlaga

Archivo - Una viatgera a l'estació de Sants
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe recuperarà aquest dijous la circulació dels trens d'alta velocitat d'AVE entre Barcelona i Granada, i fins a Màlaga el 4 de maig, que estava interrompuda per les incidències causades pel temporal que va afectar el sud del país al febrer, informa en un comunicat la companyia, que ja ha posat a la venda els bitllets per a aquest servei.

La reobertura permetrà connectar Catalunya amb les dues ciutats sense necessitat de fer escala a Madrid.

A més, Renfe preveu activar el 4 de maig un segon tren diari entre Barcelona i Sevilla per sentit, que s'uneix al primer trajecte que va començar a circular al març.

Contador

