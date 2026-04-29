Renfe recupera aquest dijous l'alta velocitat entre Barcelona i Granada, i el 4 de maig fins a Màlaga

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Renfe recuperarà aquest dijous la circulació dels trens d'alta velocitat d'AVE entre Barcelona i Granada, i fins a Màlaga el 4 de maig, que estava interrompuda per les incidències causades pel temporal que va afectar el sud del país al febrer, informa en un comunicat aquest dimecres la companyia, que ja ha posat a la venda els bitllets per a aquest servei.
La reobertura permetrà connectar Catalunya amb totes dues ciutats sense necessitat de fer escala a Madrid; a més, Renfe preveu activar el 4 de maig un segon tren diari entre Barcelona i Sevilla per sentit, que s'uneix al primer trajecte que va començar a circular al març.
Durant el període que han durat les obres, la companyia ha impulsat un pla alternatiu de transport per unir Màlaga amb Madrid mitjançant autobusos.