Renfe programa el Tren Fantàstic, un servei especial pel Festival de Sitges

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha programat el Tren Fantàstic, un servei especial que es posarà en funcionament des de Sitges (Barcelona) fins a Barcelona Sants amb motiu del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 2025, informa en un comunicat aquest divendres.
El tren circularà des de la matinada del 9 al 10 d'octubre i fins a la matinada del 19 al 20 d'octubre, coincidint amb el final del festival de cinema fantàstic.
Tindrà sortida des de Sitges a la 01.30 hores amb destinació a Barcelona Sants sense parades intermèdies i sense la necessitat de cap bitllet especial, sinó un dels títols de transport vàlids per a Rodalies, i els viatgers que es vulguin dirigir a Sitges, compten amb els serveis regulars de la línia R2 sud de Rodalies.