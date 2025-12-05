Renfe programa 194.000 places amb destinació i origen a Catalunya per al pont de desembre

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
Renfe oferirà 194.000 places amb origen i destinació Catalunya durant el pont de desembre, distribuïdes entre el 4 i 9 de desembre, segons ha informat la companyia ferroviària aquest divendres en un comunicat.
En concret, Renfe ha distribuït aquestes places als seus trens d'alta velocitat i alta distància, que inclouen els serveis d'AVE, Alvia, Euromed, Intercity i AVE Internacional.
El trajecte que lidera l'oferta de places és el que té lloc entre Barcelona i Madrid, que comptarà amb 120.000 places.