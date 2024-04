Renfe posa a la venda els bitllets del Tren de la Memòria Democràtica de Portbou (Girona)

GIRONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha posat a la venda els bitllets del Tren de la Memòria Democràtica de Portbou (Girona), que circularà per primer cop dissabte 18 de maig, ha informat en un comunicat aquest dimarts.

El tren sortirà de l'estació de França de Barcelona a les 7.55 hores i arribarà a la mateixa estació a les 20.16 hores.

Els bitllets tenen un preu de 55 euros, de 20 euros per als menors de 14 anys i és gratuït per als menors de quatre anys, i inclou els viatges d'anada i tornada i la visita teatralitzada a Portbou per mostrar el paper que jugava la ciutat durant la Guerra Civil.

També integra les entrades al Memorial Democràtic, el coll dels Belitres --que homenatja als exiliats-- i el Memorial Passatges.

La iniciativa forma part de l'acord entre Renfe i l'Ajuntament de la localitat perquè tingui continuïtat per la seva "rellevància, no només turística, sinó també social, històrica i cultural".