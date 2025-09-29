Renfe posa en servei les escales mecàniques de l'estació de Vic (Barcelona)

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha posat en servei les dues escales mecàniques de l'estació de Vic (Barcelona), per on passa la línia R3 de Rodalies, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
El contracte ha suposat una inversió d'uns 730.000 euros i l'actuació s'emmarca en el Pla de Mesures Urgents en el qual Renfe treballa amb la Generalitat per millorar, entre d'altres, l'accessibilitat a les estacions.
Precisament, una de les 39 actuacions que recull aquest pla és l'adequació dels equips d'elevació existents en una desena d'estacions de Rodalies de Catalunya.