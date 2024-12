Renfe posa en circulació aquest diumenge dos serveis Avlo més en el corredor Galícia-Zamora-Madrid

La companyia substitueix dos Alvia per dos Avlo S106 amb més de 500 places per comboi i suma 4.000 places extra setmanals

ZAMORA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

Renfe millorarà de nou l'oferta de trens entre Galícia, Zamora i Madrid a partir d'aquest diumenge, 15 de desembre, en modificar el servei i posar en circulació dos serveis Avlo més en la connexió la Corunya-Madrid (anada i tornada), amb trens nous de la sèrie S106, que substituiran dos dels anteriors serveis Alvia.

D'aquesta manera, les 22 circulacions diàries ofertes (anada i tornada) entre Galícia, Zamora i Madrid passaran a prestar-se amb deu trens S106 (sis serveis AVE i quatre serveis Avlo), quatre AVE S112, i vuit Alvia, segons ha informat la companyia en un comunicat recollit per Europa Press.

La posada en marxa d'aquests dos Avlo S106 suposa la suma de 4.000 places extra setmanals a l'oferta actual del corredor d'alta velocitat gallec, i augmenta l'oferta total a 58.000 places cada setmana en tots els serveis que connecten Galícia, Zamora i Madrid.

Renfe també ha remarcat que es produirà una millora "important" en els temps de viatge pel que fa al viatge en Alvia, i es retallaran fins a 18 minuts en el cas de l'Avlo la Corunya-Madrid, i 42 minuts en l'Avlo Madrid-la Corunya.

Els dos nous serveis Avlo amb S106 substituiran l'Alvia Madrid-Ferrol, que canvia per un servei Avlo S106 amb sortida de la capital a les 8.08 hores (abans a les 8.00), pas per Zamora a les 9.11 i arribada a la Corunya a les 11.45, amb parades a Zamora, Orense i Santiago.

Per la seva banda, l'Alvia Ferrol-Madrid se substitueix per un servei Avlo S106 amb una petita modificació horària i sortida de la Corunya a les 16.16 hores (abans a les 16.26), pas per Zamora a les 18.42 i arribada a Madrid Chamartín a les 19.50, amb parades a Santiago, Orense i Zamora.

També es produirà des d'aquesta data una modificació en la connexió entre Madrid i Vigo. El tren Alvia 4275, que actualment parteix de Madrid a les 8.00 hores, recupera el seu horari de sortida previ a l'inici de les obres de Chamartín i s'avança a les 6.15, amb pas per Zamora a les 7.38, per arribar a Vigo Urzáiz a les 10.55.