Renfe participa en la Fira de l'Ocupació de Tarragona

TARRAGONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha anunciat que participarà en la nova edició de la Fira de l'Ocupació de Tarragona que organitza la Cambra de Tarragona el pròxim 13 de novembre, en un comunicat aquest divendres.
L'empresa té l'objectiu d'identificar el talent local i promoure oportunitats professionals en el sector ferroviari, i l'estand de l'empresa presentarà ofertes laborals i formatives de l'empresa.
La Fira de l'Ocupació de Tarragona ha reunit més de 21.000 visitants des del 2019, amb una mitjana de 250 contractacions i una taxa d'èxit del 65% en empreses que contracten en dies posteriors.