Renfe oferirà servei per carretera entre Vic i Torelló (Barcelona) entre el 10 i el 21 de juny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Renfe oferirà un servei alternatiu per carretera entre Vic i Torelló (Barcelona) entre el 10 i el 21 de juny per les obres de millora al pont ferroviari sobre el riu Geis, que provocarà la interrupció del servei de tren de la línia R3 entre aquestes estacions.
Els autobusos faran el trajecte entre Vic i Torelló amb parada a Manlleu i estaran degudament coordinats amb els horaris habituals del servei ferroviari, informa Renfe en un comunicat aquest divendres.
També es coordinaran amb el servei alternatiu de transport entre Barcelona Fabra i Puig i La Garriga/Vic per les obres de desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga; i entre Ribes de Freser i Puigcerdà/La Tor de Querol amb l'objectiu de minimitzar les afectacions als clients.