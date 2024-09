Renfe oferirà autobusos Gavà-Barcelona pel tancament de les R2 el 28 i 29 de setembre

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

Renfe establirà aquest 28 i 29 de setembre un pla alternatiu per carretera entre Gavà i Barcelona, i en estacions intermèdies, per garantir la mobilitat d'usuaris de Rodalies pel tancament del servei en aquest tram de les línies R2, R2-Sud i R2-Nord per obres als accessos a l'aeroport de Barcelona-el Prat.

El servei comptarà amb autobusos llançadora entre Gavà i Barcelona en totes dues direccions, i altres que faran el servei entre el Prat i Gavà amb parada a Viladecans, segons ha informat Renfe aquest diumenge en un comunicat

L'operadora mobilitzarà fins a 64 autobusos llançadora per hora entre Gavà i Barcelona en hora punta en cada sentit, als quals se sumen 20 autobusos per hora i sentit a tota hora entre el Prat i Gavà.

El pla alternatiu per carretera s'estableix durant els dos dies que durarà la interrupció de la circulació ferroviària per les obres que executa Adif per construir un nou accés a l'aeroport i desplegar el sistema ERTMS a la xarxa ferroviària de l'entorn de Barcelona.

DETALLS DEL DISPOSITIU

El punt de baixada dels viatgers provinents de Gavà serà a prop de la parada de metro de Zona Universitària, mentre que el punt per agafar el bus en sentit Gavà serà a l'encreuament entre el carrer Pablo Gargallo i l'avinguda Doctor Gregorio Marañón, amb connexió amb l'L3 per arribar a l'estació de Sants i amb l'L9-Sud.

Els trams entre les estacions de Maçanet/Sant Celoni i Barcelona Sants i entre Gavà i Vilanova i la Geltrú/Sant Vicenç de Calders prestaran servei habitual.

Com a alternativa al servei de l'R2 prestava per arribar a l'aeroport de Barcelona, Renfe recomana fer servir el metro, amb l'L5 fins la parada de Collblanc, i canviant allà a l'L9-Sud per arribar fins a qualsevol de les dues terminals aeroportuàries.