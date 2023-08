Renfe oferirà 28.000 places més pel Moto GP de Montmeló (Barcelona) aquest cap de setmana

BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofereix un total de 28.000 places addicionals els dies 2 i 3 de setembre als trens de Rodalies amb parada a Montmeló (Barcelona) pel Gran Premi de Catalunya de Motociclisme, que se celebra aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya.

La companyia ha inclòs la circulació de 19 trens especials per sentit --sis el dissabte i 13 el diumenge-- a la línia R2 de Rodalies Castelldefels-Granollers Centre (Barcelona), i ha programat les màquines d'autovenda perquè "el primer títol de transport que aparegui" sigui un bitllet d'anada i tornada per a aquestes destinacions, informa en un comunicat d'aquest dijous.

En concret, augmentarà l'oferta el diumenge 3 de setembre, entre les 07.30 i les 12.00 hores per arribar a Montmeló i, a partir de les 15.20 hores, per a l'arribada des del circuit; una programació que "assegura una freqüència mitjana de 15 minuts per sentit" en la connexió Montmeló-Barcelona a les hores previstes de més afluència.