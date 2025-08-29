Renfe oferirà 28.000 places més als trens cap a Montmeló (Barcelona) pel campionat de MotoGP

BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
Renfe oferirà 28.000 places addicionals als trens amb parada a Montmeló (Barcelona) amb motiu del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP el cap de setmana del 6 i 7 de setembre, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.
D'aquesta forma, l'operador reforçarà les línies R2 i R2 nord de Rodalies amb una programació de quatre trens per hora i sentit entre les 15 i les 19 hores del dissabte i les 6 i les 11 i les 15 i 19 hores del diumenge.
L'oferta total assegura una freqüència mitjana de 15 minuts per sentit en la connexió Montmeló-Barcelona durant els trams horaris en els quals es preveu màxima afluència.