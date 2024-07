Renfe ofereix vuit trens especials per a Les Santes de Mataró (Barcelona)

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programat la circulació de vuit trens especials per visitar Les Santes de Mataró (Barcelona), festa major de la localitat, durant el cap de setmana vinent, informa en un comunicat aquest dimecres.

El divendres 26 de juliol s'han programat quatre trens amb origen a Mataró per facilitar el viatge als usuaris que assisteixin al Desvetllament Bellugós, per la qual cosa hi haurà un tren cada 15 minuts a l'inici del servei, a més d'un tren en sentit contrari.

D'altra banda, la nit de dissabte a diumenge hi haurà quatre trens més que sortiran a les 4.50, les 6.01 i les 6.30 hores en sentit Barcelona, i a les 6.11 hores en sentit Blanes.