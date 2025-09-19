Renfe ofereix un servei alternatiu per carretera a l'R3 durant l'obres a Vic (Barcelona)

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Renfe oferirà els dies 4 i 5 d'octubre un servei alternatiu per carretera a la línia R3 entre les estacions de Balenyà-Tona-Seva i Vic (Barcelona), a causa de les obres a l'estació de Vic que Adif està executant, informa en un comunicat aquest divendres.
En concret, els treballs contemplen l'ampliació de la capacitat operativa i de prolongació de la via 2 de l'estació d'aquell municipi.
En resposta, Renfe ha dissenyat conjuntament amb la Generalitat la reprogramació de l'oferta, amb un Pla Alternatiu de Transport que comptarà amb una flota de 10 busos.