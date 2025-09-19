Publicat 19/09/2025 13:41

Renfe ofereix un servei alternatiu per carretera a l'R3 durant l'obres a Vic (Barcelona)

Avís del servei alternatiu a l'R3 durant l'obres a Vic (Barcelona)
RENFE

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -

Renfe oferirà els dies 4 i 5 d'octubre un servei alternatiu per carretera a la línia R3 entre les estacions de Balenyà-Tona-Seva i Vic (Barcelona), a causa de les obres a l'estació de Vic que Adif està executant, informa en un comunicat aquest divendres.

En concret, els treballs contemplen l'ampliació de la capacitat operativa i de prolongació de la via 2 de l'estació d'aquell municipi.

En resposta, Renfe ha dissenyat conjuntament amb la Generalitat la reprogramació de l'oferta, amb un Pla Alternatiu de Transport que comptarà amb una flota de 10 busos.

Contador