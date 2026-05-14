Renfe ofereix de franc el bitllet combinat al parc natural del Montseny pel Dia Europeu dels Parcs

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Renfe oferirà el bitllet combinat de tren i bus gratuït per anar cap al parc natural del Montseny durant el cap de setmana del 23 i 24 de maig, en motiu del Dia Europeu dels Parcs, informa en un comunicat aquest dijous.
Aquesta iniciativa, impulsada per la Diputació de Barcelona, té l'objectiu de conscienciar la ciutadania de la importància de conservar la naturalesa per garantir un futur saludable i sostenible.
El bitllet combinat inclou el viatge amb tren amb origen a qualsevol estació de Rodalies de Barcelona i Girona fins a les estacions de Sant Celoni, Palautordera i Balenyà-Tona-Seva, i el desplaçament amb autobús fins al parc del Montseny.