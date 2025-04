Renfe ofereix circulació per carretera durant les obres entre Figueres i Portbou (Girona)

GIRONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programat 1.026 circulacions per carretera amb més de 56.400 places durant la interrupció de la circulació ferroviària entre Figueres i Portbou (Girona), a partir del cap de setmana del 12 i 13 d'abril i durant nou caps de setmana no consecutius, a causa de les obres que fa Adif per renovar la catenària, ha informat aquest dilluns en un comunicat.

El tall afectarà els trens entre Figueres i Portbou per les dues vies entre les 5.00 hores de dissabte i les 5.00 hores de dilluns, durant els caps de setmana del 12-13 i 26-27 d'abril, 10-11 i 24-25 de maig, 14-15 de juny, 6-7 i 20-21 de setembre i 4-5 i 18-19 d'octubre.

La companyia oferirà unes 6.300 places d'autobús cada cap de setmana de tall ferroviari, per garantir la mobilitat dels viatgers de les línies R11 i RG1, combinant un servei directe per carretera entre Figueres i Portbou amb d'altres que pararan a les estacions intermèdies de Vilajuïga, Llançà i Colera.

Les obres consisteixen a substituir la catenària flexible actual dels túnels per una catenària rígida, per "dotar de més qualitat i fiabilitat les instal·lacions".

A més a més, Renfe ha activat un reforç d'auxiliars d'informació i atenció al client a totes les estacions implicades i s'ha implementat un reforç especial de senyalització per facilitar la circulació i millorar la visibilitat dels punts d'interès.