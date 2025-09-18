Renfe ofereix busos de Figueres a Portbou (Girona) aquest cap de setmana per obres d'electrificació

GIRONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Renfe oferirà unes 6.300 places d'autobús aquest cap de setmana entre Figueres i Portbou (Girona) per les obres que Adif duu a terme per renovar la catenària i millorar l'electrificació, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
Es tracta d'un pla alternatiu de transport (PAT) que és vigent des del 12 d'abril i que afecta nou caps de setmana no consecutius, dels quals en queden tres: 20-21 de setembre i 4-5 i 18-19 d'octubre.
Així, l'operador ha programat 1.026 circulacions per carretera amb més de 56.400 places durant la interrupció de la circulació, que serà entre dissabte a les 5.00 hores i dilluns a les 5.00 hores.
Les obres consisteixen a substituir la catenària flexible actual dels túnels per una catenària rígida, per "dotar de més qualitat i fiabilitat les instal·lacions".
Renfe també ha activat més auxiliars d'informació i atenció al client a totes les estacions implicades i s'ha implementat un reforç especial de senyalització per facilitar la circulació i millorar la visibilitat dels punts d'interès.