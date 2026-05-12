Renfe ofereix 64.800 places addicionals amb motiu del Gran Premi de MotoGP a Montmeló (Barcelona)

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
Renfe oferirà més de 64.800 places addicionals per facilitar els desplaçaments dels aficionats entre Barcelona i Montmeló amb motiu del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP, que tindrà lloc els dies 16 i 17 de maig al Circuit de Barcelona - Catalunya.
Per donar resposta a l'increment de la demanda, la companyia reforçarà la línia R2 de Rodalies, assegurant una oferta de fins a 4 trens per hora i sentit durant les franges de màxima afluència, informa Renfe aquest dimarts en un comunicat.
El servei s'intensificarà dissabte, entre les 7 i les 11 hores i entre les 16 i les 18 hores; diumenge, entre les 6 i les 11 hores i entre les 15 i les 19.
Aquest dispositiu especial permetrà garantir una freqüència de pas mitjana d'un tren cada 15 minuts per sentit en la connexió entre Montmeló i Barcelona durant els períodes d'afluència més gran.
Així mateix, es reforçarà el servei en la relació Granollers Centre - Castelldefels per facilitar la mobilitat.