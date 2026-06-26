Renfe ofereix 4,7 milions de places per viatjar amb tren a Catalunya a l'estiu

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
Renfe oferirà prop de 4,7 milions de places per viatjar en tots els seus trens AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Mitja Distància i AVE Internacional a Catalunya durant la temporada d'estiu, entre aquest dimarts 30 de juny i fins al 15 de setembre, informa en un comunicat.
En trens d'alta velocitat i llarga distància, la companyia posarà a la venda gairebé 2,6 milions de places per als combois amb origen o destinació a Catalunya i els dos trams que connecten amb França.
A més a més, durant aquest període, els serveis d'Avant i Mitja Distància a Catalunya acumularan un total de 2,1 milions de places, que s'afegeixen a l'oferta de Rodalies, explica la companyia.