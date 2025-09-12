Renfe ofereix 41.000 places diàries de bus durant les obres a Castelldefels (Barcelona)

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
Renfe disposarà 55 busos que oferiran 41.000 places diàries durant la setmana del 22 al 28 de setembre per garantir la mobilitat dels viatgers durant les obres a l'estació de Castelldefels (Barcelona), informa en un comunicat aquest divendres.
D'aquesta manera, pretén oferir un servei alternatiu per carretera als usuaris de la línia R2Sud i els Regionals del corredor sud.
L'actuació consistirà en la reordenació de l'esquema de vies de l'estació de Castelldefels amb l'objectiu de separar el trànsit de trens de Rodalies de les circulacions passants de mitja i llarga distància, evitant interferències entre elles i agilitzant els serveis ferroviaris.