Renfe ofereix 41.000 places de bus diàries per les obres a Castelldefels (Barcelona) de la setmana vinent

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Renfe oferirà 41.000 places de bus al dia per garantir la mobilitat dels viatgers afectats pel tall provocat per les obres d'Adif a l'estació de Castelldefels (Barcelona) entre el 22 i el 28 de setembre, informa en un comunicat aquest dijous.
Els busos uniran Gavà i Sitges (Barcelona) per als viatgers de la línia R2Sud i Cunit (Barcelona) i Barcelona per als dels trens regionals, i començaran i acabaran el recorregut a la Zona Universitària.
Els treballs consisteixen en la reordenació de l'esquema de vies per separar la circulació de trens de Rodalies i de trens de mitja i llarga distància, a més de la construcció d'un nou pas inferior entre andanes.
L'objectiu és que no es creïn interferències i que s'agilitzin els serveis ferroviaris i es faciliti la circulació de trens passants.
Renfe ha dissenyat un pla especial de comunicació per informar sobre el pla alternatiu de transport, que comptarà amb 40 auxiliars d'informació, cartelleria de gran format i cartelleria digital.