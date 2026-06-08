Renfe ofereix 200.000 places addicionals per al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Renfe preveu oferir 200.000 places addicionals en les línies R2 Nord i R11 per facilitar l'accés al circuit de Barcelona-Catalunya de cara al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que se celebra el cap de setmana vinent, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'empresa ha dissenyat una programació que garanteix una freqüència mitjana de pas d'entre 10 i 15 minuts entre Barcelona i Montmeló (Barcelona) en els moments de màxima afluència.
En aquest sentit, s'incorporaran 82 circulacions especials de l'R2 Nord entre el divendres 12 i el diumenge 14, i els 116 trens de l'R11 pararan a Montmeló.
Per facilitar la compra de bitllets, les màquines d'autoventa incorporaran com a opció principal un bitllet d'anada i tornada fins a Montmeló.
A més a més, es reforçarà l'atenció als viatgers i el personal d'atenció i assistència a les estacions Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Barcelona-Sants, El Clot i Montmeló.