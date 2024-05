Renfe no anirà aquest dilluns a la reunió amb el Govern: "Entra en conflicte amb la llei electoral"

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

Renfe no assistirà a la reunió d'aquest dilluns a la tarda convocada per la Generalitat en entendre que "entra en conflicte amb la llei electoral", per la qual cosa ha demanat que la trobada es faci després de les eleccions del 12M, han informat fonts de la companyia a Europa Press.

El Govern ha convocat l'Òrgan Mixt de Coordinació i Control Generalitat-Renfe, però la companyia ha traslladat a la Generalitat que, a sis dies de les eleccions al Parlament, podria col·lisionar amb la llei electoral.

Per això, Renfe ha demanat que aquest organisme es reuneixi qualsevol altre dia a partir del 13 de maig.

Les mateixes fonts han informat que van sol·licitar la convocatòria de l'Òrgan Mixt el 22 de març, però que no va ser fins la setmana passada, concretament divendres, quan el Govern els va citar per a aquest dilluns.

Han recordat que, en matèria de serveis ferroviaris, els tècnics de Renfe i de la Generalitat es coordinen "diàriament".