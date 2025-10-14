Renfe mostrarà en el Saló de l'Ocupació de Barcelona les seves oportunitats laborals

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe participarà en el Saló de l'Ocupació per donar a conèixer "les diferents vies d'entrada a la companyia i les oportunitats laborals que ofereix", segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.
En la trobada, que se celebrarà al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona del 15 al 16 d'octubre, l'operador també exposarà el seu catàleg formatiu.
És el segon any que Renfe participa en l'esdeveniment i ho farà amb un estand informatiu propi a l'espai Oportunitats d'Ocupació del pavelló 8.
Està previst que hi assisteixi personal de diferents seccions i departaments per "compartir de primera mà" la feina que es duu a terme a les estacions, als centres de gestió d'operacions, als tallers i en l'àmbit de la conducció.
L'objectiu de la companyia és acostar el sector ferroviari als joves i promoure noves professions entre les dones, sobretot en àmbits tradicionalment masculinitzats, com la conducció o el manteniment de trens.