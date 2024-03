Renfe mostra en el Saló de l'Ensenyament les sortides professionals en l'àmbit ferroviari

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

Renfe participa en el Saló de l'Ensenyament 2024 que se celebra al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona des d'aquest dimecres i fins diumenge "amb l'objectiu de promocionar el seu catàleg formatiu i laboral", informa la companyia en un comunicat.

En aquesta fira, "Renfe ajudarà els estudiants a decidir eficaçment el seu futur formatiu i professional", mitjançant la difusió de les professions ferroviàries des del seu estand.

L'estand acull un simulador de conducció que permet viure una experiència real com a maquinista de tren, de manera que els estudiants, guiats per un formador de maquinistes, "podran conèixer la sensació de conduir un AVE a més de 250 km/h".

Renfe donarà a conèixer la formació que s'imparteix a l'Escola Tècnica Professional de Conducció i Operacions de la companyia (ETPCO), dirigida a l'obtenció de la llicència de maquinista i del diploma de coneixements generals mínims en el seu certificat B.

La companyia subratlla que llocs de treball com els de maquinista o operador de manteniment "no són només masculins i que cada vegada més dones es decanten per ells".