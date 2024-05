Renfe modificarà aquest cap de setmana l'R13 a Tarragona per unes obres i habilita diferents autobusos

TARRAGONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La línia R13 modificarà el seu recorregut aquest cap de setmana per unes obres entre La Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), per les quals Renfe preveu habilitar autobusos per oferir un transport alternatiu per carretera.

Així, queda suprimida la circulació entre les dues estacions i desviarà els trens de l'R13 amb origen o destinació a Lleida per Reus (Tarragona), informa Renfe en un comunicat d'aquest dimecres.

Els autobusos s'aturaran a totes les estacions del tram afectat: La Plana-Picamoixons , Valls, Nulles-Bràfim, Vilabella, Salomó, Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders.