Renfe modernitzarà la flota de Rodalies de Catalunya amb un préstec de 500 milions del BEI

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
Renfe modernitzarà i ampliarà la flota de trens del servei de Rodalies de Catalunya amb 500 milions d'euros del Banc Europeu d'Inversions (BEI), ha informat l'empresa de transport ferroviari aquest divendres en un comunicat.
La primera part de l'acord signat entre les dues entitats es materialitzarà a través d'un préstec inicial de 250 milions d'euros, que permetrà a Renfe comprar un total de 101 trens que reemplaçaran la flota que va començar a operar el 1990.
La nova flota donarà servei tant als trens suburbans de Barcelona com als trens de mitja distància i regionals, amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de places i "augmentar la fiabilitat del parc".
"El projecte suposa un fort impuls al transport públic i sostenible a Catalunya, la qual cosa contribuirà a oferir un millor servei als ciutadans", ha afegit Renfe, amb l'objectiu de fomentar així el transport urbà i interurbà en detriment del vehicle particular i reduir les emissions de diòxid de carboni.
Per part del BEI, aquest préstec contribueix als objectius climàtics del banc europeu, impulsats pel programa InvestEU que preveu mobilitzar més de 372.000 milions d'euros fins al 2027.