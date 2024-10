Renfe millorarà la senyalització i la megafonia en l'operatiu pel tall ferroviari a Tarragona

TARRAGONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe introduirà millores en la senyalització de les estacions i incorporarà nous equips de megafonia per millorar la mobilitat dels usuaris en l'operatiu dissenyat amb motiu dels talls ferroviaris a Tarragona que han començat aquest dimarts, informa la companyia en un comunicat.

Renfe ha iniciat aquest dimarts el Pla Alternatiu de Transport per carretera per garantir la mobilitat dels usuaris durant els cinc mesos en què la circulació ferroviària romandrà tallada per les obres que Adif executa en el túnel de Roda de Berà (Tarragona).

"Amb la voluntat de millorar el dispositiu establert, Renfe i el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya mantindran reunions diàries, per implementar les iniciatives que millorin l'operatiu", explica la companyia, mentre que els contactes amb ajuntaments, institucions, entitats i plataformes es mantenen en tot moment.

Renfe ja ha decidit implementar "algunes mesures que facilitin els desplaçaments dels viatgers", com a millores en els encaminaments i senyalitzacions en les estacions, o la incorporació de nous equips de megafonia per fer arribar la informació de forma més clara als viatgers.

Des d'aquest cap de setmana, està activa el compte a la xarxa X @RodObresBera per informar de l'estat del servei i els usuaris poden continuar informant-se de l'estat del servei a través dels comptes de les xarxes socials: @rodalies i en els perfils oficials específics de les línies @rod13cat, @rod14cat, @rod15cat, @rod16cat i @rod17cat.