Renfe llança la campanya 'Superpreus' durant les rebaixes de Nadal

BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha llançat una campanya durant el període de rebaixes d'aquest Nadal, amb bitllets a preus baixos per viatjar a partir del proper 8 de gener en trens AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity i AVE Internacional, i que es poden adquirir des d'aquest dimecres i fins el diumenge 14 de gener de 2024.

Aquesta campanya està disponible en tots els corredors i els bitllets apareixen identificats amb la denominació 'Superpreus' a la web de Renfe: els viatgers podran anticipar la compra de bitllets per viatjar durant el 2024 amb els preus més baixos, informa la companyia en un comunicat.

Els viatgers poden triar entre bitllet Bàsic amb el millor 'Superpreu' o bitllet 'Tria per un euro més'; en el cas de l'AVE Internacional, poden triar entre 'Upgrade d'Estàndard' o 'Confort' per 5,6 euros i 10 euros, respectivament, i els clients membres del programa de fidelització MÉS Renfe es beneficiaran tant dels 'Superpreus' com de l'estalvi acumulat en punts.