Renfe licita les obres de l'estació de l'R4 al Papiol (Barcelona) per 2,9 milions

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha publicat la licitació de les obres de l'estació de la línia R4 al Papiol (Barcelona), amb un pressupost de 2.910.281,69 euros, i que servirà per millorar l'atenció i informació als viatgers i l'accessibilitat a la infraestructura, informa aquest dimecres en un comunicat.
En concret, el projecte es planteja a través d'una sèrie d'actuacions "integrals", alineades amb la normativa vigent i els criteris de mobilitat inclusiva, per la qual cosa es preveu la substitució de dos ascensors, la renovació del paviment o la instal·lació d'itineraris accessibles des del peu de carrer i fins a les andanes.
També es duran a terme altres millores, com la creació d'un punt d'atenció, venda i informació per als viatgers, la instal·lació de marquesines a les andanes o la reubicació de les intalaciones de megafonia o càmeres de vigilància.