Publicat 22/04/2026 13:31

Renfe licita les obres de l'estació de l'R4 al Papiol (Barcelona) per 2,9 milions

Imatge d'un tren a l'estació de l'R4 al Papiol (Barcelona)
RENFE

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha publicat la licitació de les obres de l'estació de la línia R4 al Papiol (Barcelona), amb un pressupost de 2.910.281,69 euros, i que servirà per millorar l'atenció i informació als viatgers i l'accessibilitat a la infraestructura, informa aquest dimecres en un comunicat.

En concret, el projecte es planteja a través d'una sèrie d'actuacions "integrals", alineades amb la normativa vigent i els criteris de mobilitat inclusiva, per la qual cosa es preveu la substitució de dos ascensors, la renovació del paviment o la instal·lació d'itineraris accessibles des del peu de carrer i fins a les andanes.

També es duran a terme altres millores, com la creació d'un punt d'atenció, venda i informació per als viatgers, la instal·lació de marquesines a les andanes o la reubicació de les intalaciones de megafonia o càmeres de vigilància.

