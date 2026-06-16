Renfe invertirà 4,8 milions en la millora d'una quinzena d'estacions de Rodalies de Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
Renfe invertirà 4,8 milions d'euros a millorar una quinzena d'estacions de Rodalies de Catalunya, dins el pla 'A punt', per millorar l'accessibilitat, comoditat i seguretat dels viatgers, informa aquest dimarts en un comunicat conjunt amb el Ministeri de Transports i el Departament de Territori de la Generalitat.
Les actuacions començaran a les estacions de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), amb un cost de 243.561,81 euros, i de Sitges (Barcelona), amb un altre de 136.000 euros, amb obres que actuaran, segons l'estació, als vestíbuls i àrees de venda, façanes, passos inferiors o marquesines.
Al llarg de l'any també s'actuarà a les de Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni, i posteriorment s'incorporaran al pla les estacions de Sant Vicenç de Calders, Gavà, Martorell Central, Castellbisbal i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).