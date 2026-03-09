Renfe inicia un pla d'obres a curt termini i "d'alt impacte" a 15 estacions de Rodalies

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
Renfe ha iniciat el pla 'A punt', un pla d'obres a curt termini i "d'alt impacte" a 15 estacions de Rodalies, informa en un comunicat aquest dilluns.
El pla compta amb una inversió total de 24,8 milions d'euros a tot Espanya, dels quals es destinaran 4,8 milions a Rodalies entre aquest any i el vinent.
En una primera fase, es destinaran 1,26 milions a millorar les estacions de Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Sant Celoni i Sitges (Barcelona).
Més endavant s'executaran obres a Castellbisbal, Martorell Central (Barcelona), Sant Vicenç de Calders (Tarragona), l'Hospitalet de Llobregat i Gavà (Barcelona), entre d'altres.
El pla "identifica, prioritza i programa intervencions que generin millores significatives a curt termini" i amb una inversió reduïda i de poca complexitat tècnica, amb la finalitat que els usuaris percebin una millora de la qualitat.