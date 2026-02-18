Renfe inicia les obres de millora de l'estació de l'R4 a Cornellà (Barcelona) per 2 milions

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha iniciat aquesta setmana les obres de rehabilitació i millora de l'accessibilitat de l'edifici a l'estació de l'R4 de Cornellà de Llobregat (Barcelona), amb un pressupost de 2.092.064,88 euros, IVA inclòs, informa aquest dimecres en un comunicat.
Segons Renfe, les obres beneficiaran els més de 10.500 viatgers que fan servir les instal·lacions cada dia, i formen part del Pla de Mesures Urgents conjunt amb el Departament de Territori, Adif i els Mossos d'Esquadra, i pel qual s'invertiran més de 77 milions entre 2025 i 2026.
En el cas concret de l'estació de Cornellà, la intervenció suposa rehabilitar l'edifici, que data del 1855, el més antic en funcionament a tot Espanya; substituir els ascensors actuals per nous equips d'elevació i altres actuacions al vestíbul, passadissos o marquesines.
També es durà a terme una renovació completa de les instal·lacions de baixa tensió de l'estació i s'instal·larà una nova xarxa de sanejament de recollida de l'aigua de pluja i drenatge, i de la xarxa de subministrament complementari de l'energia.
El 2023, la companyia ferroviària va efectuar una primera millora de l'accessibilitat a l'estació, amb una obra que va comptar amb un pressupost de 214.000 euros, IVA inclòs, i va facilitar l'entrada a l'edifici des de la zona nord de la ciutat.