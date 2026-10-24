Renfe incrementarà prop d'un 20% les places dels serveis Avant de Lleida

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe incrementarà un 19,6% l'oferta de places en els serveis Avant de Lleida amb la incorporació de trens de la sèrie 121, sumant 528 places diàries i augmentant la capacitat dels 8 serveis actuals de 2.856 a 3.384 places al dia, a partir de gener del proper any.
La incorporació d'aquestes unitats permetrà reforçar especialment les circulacions amb més demanda i recuperar la capacitat que s'havia reduït temporalment amb la utilització de trens de la sèrie 120 en doble composició, ha informat Renfe en un comunicat aquest dissabte.
L'oferta diària se situarà per sobre de la disponible inicialment amb els trens de la sèrie 106, passant de les 3.276 places a les 3.384, fet que suposa 108 places més i un increment net del 3,3%.
Una de les principals millores es produirà al tren amb sortida de Lleida Pirineus a les 7.05 hores, amb parada a Camp de Tarragona a les 7.33 hores i arribada a l'estació de Sants de Barcelona a les 8.11 hores.
L'entrada en servei de les unitats de la sèrie 121 està prevista per a la primera setmana de gener i, prèviament, a partir del 9 de novembre, començarà la formació del personal de conducció amb la incorporació d'una unitat d'aquesta sèrie en un dels cicles de prestació del servei.