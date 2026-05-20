Renfe incrementa el servei de l'Euromed Barcelona-València a sis trens per sentit al dia

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Renfe ha anunciat l'increment del servei Euromed entre Barcelona i València de cinc a sis trens per sentit al dia, en un comunicat aquest dimecres.
L'empresa ha explicat que aquest increment "suposa un nombre més gran de places i una millora de les prestacions", ja que disposarà de l'opció prèmium.
Els dos trens nous Euromed fins ara eren Intercity, un servei que també incrementa l'oferta, amb més places en dos trens més, un per sentit, ja que es canvia el material per trens de la sèrie 130.
En total, Renfe ha incrementat en 1.700 places setmanals l'oferta de Llarga Distància entre les dues ciutats, que ara comptaran amb vuit trens per sentit diaris i una oferta setmanal de 48.380 places.
Els nous trens surten de València a les 6.30 hores i de Barcelona a les 20.15 hores.