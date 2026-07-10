Renfe habilitarà uns busos entre Terrassa i Cervera del 18 al 20 de juliol per les obres a l'RL4

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
Renfe establirà, del 18 al 20 de juliol, un servei alternatiu per carretera entre Terrassa Estació del Nord (Barcelona) i Cervera (Lleida) per als trens de la línia RL4 de Rodalies, a causa de les obres de millora que Adif durà a terme a la infraestructura entre Calaf i Manresa (Barcelona).
El servei quedarà suspès entre les estacions de Cervera de Segarra i Manresa durant el cap de setmana i, un cop enllestides les proves de funcionament el dilluns 20 al matí, es preveu que el servei recuperi gradualment la circulació de trens, informa Renfe en un comunicat aquest divendres.
Per garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe engegarà un servei alternatiu per carretera entre Cervera, Manresa i l'Estació del Nord de Terrassa.
Aquest servei inclourà autobusos semidirectes amb parades a Cervera, Calaf, Manresa i Terrassa, a més de minibusos que pararan a totes les estacions del tram afectat.
Per la seva banda, el servei de la línia RL3 entre Lleida-Pirineus i Cervera funcionarà amb normalitat, mantenint l'horari habitual dels trens.